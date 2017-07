Tas zorgt met nieuw zilver voor twaalfde Belgische medaille, haar zesde

Door: redactie

25/07/17 - 13u27

Sandrine Tas. © belga.

Sandrine Tas heeft op de laatste dag van het skeelertoernooi tijdens de World Games in het Poolse Wroclaw zilver behaald op de punten-afvallingskoers over 10 kilometer op de weg.

Het goud ging naar de Colombiaanse Fabriana Arias, brons was voor Arias' landgenote Johana Viveros. Het was de zesde medaille voor Tas tijdens het mondiale evenement voor niet-olympische sporten. Eerder won ze een keer goud, drie keer zilver en een keer brons.



De Belgische ploeg staat nu op twaalf medailles. Skeeleraar Bart Swings zorgde voor goud op de 20 km afvallingskoers en zilver op de 1.000m.



De overige medailles gingen naar muurklimster Anak Verhoeven in de leadcompetitie (goud), het 4x25m estafetteteam popdragen (goud), het vrouwelijk petanqueteam (zilver) en de acrogymnasten Lore Vanden Berghe en Noemie Lammertyn (zilver).