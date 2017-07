Croenen strandt verrassend in reeksen 200 meter vlinderslag

Door: redactie

Louis Croenen (23) heeft zich op het WK zwemmen in het Hongaarse Boedapest niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 200 meter vlinderslag.

In de vijfde en laatste reeks tikte Croenen als zesde aan in 1:56.75. Daarmee tekende hij voor de zeventiende chrono op 44 deelnemers en is hij verrassend uitgeschakeld. De Hongaar Laszlo Cseh zwom met 1:54.08 de snelste tijd.



De Braziliaan Leonardo De Deus plaatste zich als zestiende en traagste voor de halve finales. Hij bleek vier honderdsten sneller dan Croenen, die nu eerste reserve is en moet hopen op een forfait.



Het Belgische record van Croenen bedraagt 1:55.39 en dateert van 5 augustus 2015 en het wereldkampioenschap in Kazan. Croenen werd op dat toernooi de eerste Belg sinds Frederik Deburghgraeve in 1998 die zich wist te plaatsen voor een WK-finale. Hij eindigde daarin als zevende, met de recordtijd die nog steeds op de tabellen staat.



Op de Olympische Spelen van vorige zomer in Rio de Janeiro haalde Croenen eveneens de finale en werd hij achtste.



De halve finales van de 200 meter vlinderslag worden dinsdagavond omstreeks 19 uur afgewerkt, de finale staat woensdag om 18 uur op het programma.



Croenen neemt in Boedapest ook deel aan de 100 meter vlinderslag. Die reeksen worden vrijdagochtend afgewerkt.