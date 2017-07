Goud voor Bart Swings op Wereldspelen levert België tiende medaille op

Door: redactie

Bart Swings heeft er geen twijfel over laten bestaan dat hij nog steeds de beste skeeleraar van het mondiale peloton is. Swings won tijdens de Wereldspelen de afvallingskoers over 20 kilometer op de weg. Op die discipline bij de vrouwen veroverde Sandrine Tas het zilver. Het was haar vijfde medaille bij de Spelen voor niet-olympische sporten.

Swings herstelde zich van mindere verrichtingen op de piste in Wroclaw, waar hij tot vandaag alleen zilver op de 1000 meter won. Desondanks maakte hij tijdens die races een goede indruk. Bondscoach Kwinten Tas verzekerde dat Swings in zijn beste vorm verkeert.



Soms is dat niet voldoende. Er komt wat rekenwerk bij. En soms lijkt inline skaten een beetje Formule 1 in het klein. Tot het laatst wachtte Swings met het monteren van de wieltjes onder de skeelers. Het regende licht en de meteo meldde 50 procent kans op regen voor het komende uur. Dan zijn regenbanden aangeraden. "Ik heb voor een mix gekozen. Dat is een goede keuze gebleken. De weg werd niet echt nat, maar het druppelde de hele race. Ik ben blij met het kleurtje van de medaille."



Swings had met de Nieuw-Zeelander Peter Michael, de Fransman Ewen Fernandez, de Duitser Felix Rijhnen en de Zuid-Amerikanen diverse sterke tegenstanders. Ze kwamen wel aan de leiding, maar Swings nam toch liever zelf de kop.



De 26-jarige student uit Leuven controleerde de race, ging als eerste de laatste ronde in en had geen spectaculaire spagaatfinish nodig om de jonge Italiaan Danel Niero naar de tweede en de Spanjaard Patxi Peula naar de derde plaats te verwijzen.



Sandrine Tas kon op haar 20 km ternauwernood een valpartij ontwijken. Ze moest even over het gras, maar in tegenstelling tot de Duitse Josie Hofmann, de Francaise Clémence Halbout en de Nederlandse Bianca Roosenboom, bleef ze wel op de been. Met de hulp van Stien Vanhoutte kwam Tas vervolgens snel bij.



Met nog vijf skaters in de baan en een ronde te gaan, leek Tas tegen twee Colombiaansen weinig kansen te maken. De Oostendense deed een poging buiten om te passeren, maar Fabriana Arias hield de deur dicht. Zo kon haar landgenote Johana Viveros afstand nemen. De laatste meters vals plat waren voor Tas te kort om Viveros uit het skategekke Cali te achterhalen.



Tas heeft zich voorgenomen in Wroclaw op alle onderdelen uit te komen. Pure snelheid heeft ze van nature al, maar de nadruk lag vaak op de langere puntenraces en afvallingskoersen. Gaandeweg ontwikkelde ze meer snelheid op de superkorte afstanden (200 en 300 meter), al moet de sprietdunne studente het niet van de omvang van haar spieren hebben. Ze heeft in het Millennium Park nog twee onderdelen te gaan.