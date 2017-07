Brit Adam Peaty verlengt titel op 100m schoolslag

XC

24/07/17 - 18u13 Bron: Belga

De Britse titelverdediger Adam Peaty heeft in de Hongaarse hoofstad Boedapest zijn wereldtitel verlengd op de 100m schoolslag.

Peaty, ook de olympisch kampioen op die afstand, beëindigde zijn race in 57.47. De Amerikaan Kevin Cordes en de Rus Kirill Prigoda vervolledigden het podium. Het wereldrecord van Peaty, vorige zomer in Rio scherpgesteld op 57.13, bleef onaangeroerd.

Zweedse Sarah Sjöström verlengt titel op 100 meter vlinderslag

Sjöström pakte in 2009, 2013 en 2015 ook al de wereldtitel op die afstand. Afgelopen zomer veroverde ze ook op de Olympische Spelen in Rio het goud op de 100 meter vlinderslag.



Zondag verbrak Sjöström in Boedapest nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag tijdens de finale van de 4x100 meter vrije slag. Ze tikte af na 51.71, en ging zo de geschiedenis in als eerste vrouw die op die afstand onder de 52 seconden blijft. Het record stond op naam van de Australische Cate Campbell, die in Brisbane 52.06 zwom in juli 2016.