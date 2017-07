De fantastische run die surfer de perfecte score bezorgde

Door: redactie

De naam Jordy Smith zal waarschijnlijk enkel bij doorgewinterde surffans een belletje doen rinkelen. Maar de Zuid-Afrikaan heeft wel een indrukwekkende score neergezet op de J-Bay Open in zijn thuisland. In de derde ronde haalde Smith de perfecte score in twee series. Hij nam het op tegen de Italiaan Leonardo Fioravanti, maar die was kansloos nadat Smith zowel in de eerste als in de tweede run overeind bleef en een prachtig staaltje aan surftrucs toonde. Hoe de 29-jarige Smith de golven overmeesterde ziet u in onderstaand filmpje.