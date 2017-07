Julie Vanloo gaat basketsporen in Turkije verdienen

DM

24/07/17 - 11u53 Bron: Belga

© belga.

Julie Vanloo speelt komend seizoen in Turkije voor Istanbul Universitesi. Dat heeft de entourage rond de 24-jarige spelmaakster van de Belgian Cats bevestigd.

Vanloo, die vorige maand met België brons won op het EK in Tsjechië, verlaat het Italiaanse Virtus Ragusa. Met de Siliciaanse club haalde ze de halve finales van het nationale kampioenschap, de Final Four in de Italiaanse beker en de achtste finales in de FIBA Eurocup.



Vanloo wordt de vierde Belgische speelster in de Turkse competitie na Hind Ben Abdelkader bij Hatay, Kim Mestdagh en Ann Wauters bij Yakin Dogu.