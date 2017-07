Pieter Timmers zwemt 31e tijd in reeksen 200 meter vrije slag

Door: redactie

24/07/17 - 11u16

© epa.

Pieter Timmers heeft op het WK zwemmen (groot bad) in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de 31e chrono neergezet tijdens de reeksen van de 200 meter vrije slag. Dat volstond niet om door te stoten naar de halve finales met de top 16, maar daar zou de Limburger sowieso voor passen.

In de achtste en laatste reeks eindigde Timmers als achtste van tien deelnemers in 1:48.13. Zijn persoonlijk record uit 2014 bedraagt 1:47.01, het Belgisch record van Glenn Surgeloose uit 2016 staat op 1:46.91.



Timmers was sowieso van plan op de 200 vrij alleen de reeksen te zwemmen. De 29-jarige Limburger beschouwt het nummer als een opwarming voor de 100 vrij "om het gebrek aan training in de voorbije maand te compenseren", zo verduidelijkte hij nog in een bericht op Instagram. Timmers werd een viertal weken geleden voor het eerst vader, wat een invloed had op zijn trainingsarbeid.



De reeksen van de 100 meter vrije slag staan woensdagochtend op het programma. Timmers kroonde zich vorige zomer in Rio de Janeiro tot viceolympisch kampioen op het koningsnummer.



Later dit WK staat ook nog de 50 meter vrij op zijn programma.



De snelste tijd in de reeksen van de 200 meter vrije slag kwam maandag op naam van de Chinees Sun Yang met 1:45.78. Er doken 73 zwemmers in het bad.