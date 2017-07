Red Dragons kwalificeren zich voor WK volleybal nadat ze twee sets wonnen tegen naaste belager Spanje

MDB

23/07/17 - 22u12

© belga.

Onze Red Dragons hadden aan twee sets genoeg om een ticket voor het WK af te dwingen en dat lukte hen ook. Tegen de dichtste belager Spanje moesten ze de eerste set wel nog aan de bezoekers laten. De drie sets nadien schreven de Belgen wel op hun naam waardoor de kwalificatie binnen is. België won de beslissende wedstrijd met 3-1 (22-25, 25-20, 25-19 en 25-15). In september 2018 zullen de Red Dragons dan ook te bewonderen zijn op het WK in Italië en Bulgarije.