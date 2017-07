Nieuw Belgisch juniorenrecord voor estafetteploeg op EK U20

XC

De Belgische estafetteploeg heeft op de vierde en laatste dag van het EK atletiek voor junioren in het Italiaanse Grosseto het Belgisch juniorenrecord bij de mannen op de 4x100 meter scherper gesteld. In de reeksen zetten Marvin Nicque, Kobe Vleminckx, Jordan Paquot en Raphael Kapenda met 40.10 de zesde tijd neer. Daarmee deden ze 0.20 af van het vorige record.

In de finale bleef het Belgische viertal met een chrono van 40.82 ruim boven hun kersverse record. De jonge Belgian Tornados strandden op de achtste en laatste plaats. Duitsland (39.48) werd Europees kampioen voor Italië (39.50) en Spanje (39.59).



Het vorige BR stond op naam van Pieter-Jan Buyens, Frederik Claes, Pieter De Rycke en Julien Watrin. Zij zetten op 3 juli 2010 40.30 op de tabellen.



Bij de vrouwen eindigden Lauries Bauwens, Dominique Tchapda, Lucie Ferauge en Hanne Claus in 45.28 op de zesde plaats in de finale van de 4x100m. Duitsland (43.44) realiseerde de dubbel, Frankrijk (44.03) en Groot-Brittannië (44.17) stonden mee op het podium.



België keert terug uit Grosseto met twee medailles. Dries De Smet liep naar goud op de 1.500 meter, Jonathan Sacoor veroverde brons op de 400 meter.