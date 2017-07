Kimberly Buys grijpt naast finaleplaats op 100 meter vlinderslag

Door: redactie

Kimberly Buys heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag op het WK zwemmen (groot bad) in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

In de tweede en laatste halve finale tikte Buys aan na 58.49. Daarmee eindigde ze vanuit de ongunstige baan 1 als achtste en laatste en bleef ze ruim een halve seconde boven haar Belgische record. Die besttijd bedraagt 57.91 en zwom ze vorige zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Eind mei evenaarde de Brabo-zwemster het record tijdens het BK in Antwerpen.



Buys klokte in de halve finales de zestiende en traagste tijd, de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjostrom toonde zich met 55.77 de snelste zwemster. De finale met de top acht wordt maandag om 17u40 afgewerkt.



In de reeksen had Kimberly Buys zondagochtend met 58.45 de dertiende tijd gezwommen. Later dit WK start de 28-jarige Buys nog op de 50 meter vlinder.