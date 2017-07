Bloedende hoofdwonde houdt Van Lierde niet tegen richting zege in Ironman van Nice

Door: redactie

23/07/17 - 18u48 Bron: Belga

© afp.

Frederik Van Lierde won vandaag voor de vierde maal in zijn carrière de Ironman in het Franse Nice. Dat liep echter niet van een leien dakje voor de 38-jarige West-Vlaming. In het begin van de marathon liep hij een hevig bloedende hoofdwonde op en geraakte hij even in paniek, maar bereikte hij uiteindelijk toch als eerste de finish.

In het begin van de triatlon was er geen vuiltje aan de lucht voor Van Lierde. Na het zwemmen had hij amper zestien seconden achterstand op de leider en in het fietsen nam hij de wedstrijd resoluut in handen, om deze nooit meer weg te geven. Enkel de Australiër Cameron Wurf kon zich tot het einde van het fietsonderdeel in het wiel van Van Lierde nestelen. In het begin van de marathon blesseerde Van Lierde zich echter aan het hoofd, toen hij bij een verfrissingsmoment in botsing kwam met een douchekop.



"Ik kan niet zeggen dat dit hier mijn mooiste overwinning is, na wat me hier overkomen is in het begin van de marathon", aldus Van Lierde. "Ik kan me niet helemaal herinneren wat er precies gebeurde, maar iedereen keek naar mijn fel bloedende aangezicht. Ik kreeg toen een kleine paniekreactie, want zoiets is me nog nooit overkomen. Nu heb ik wel een litteken op mijn voorhoofd dat me voor altijd aan deze overwinning zal doen denken."