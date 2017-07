Grégory Wathelet wint Grote Prijs in Aken

BB

Springruiter Grégory Wathelet heeft de Grote Prijs in het Duitse Aken op zijn naam geschreven.

De 36-jarige Belg haalde het in deze prestigieuze competitie in het zadel van de elfjarige Coree voor de Portugese Luciana Diniz met Fit For Fun. De derde plaats was weggelegd voor de Nederlander Marc Houtzager met Calimero.



Wathelet is nog maar de derde Belg die de GP van Aken kan winnen. Jean-Claude Van Geenberghe (1993 en 1995) en Paul Mondron (1938) gingen hem voor.



Na de eerste ronde kwamen nog zeven combinaties in aanmerking voor de eindzege. Van die zeven foutloze duo's bleven er na de tweede ronde nog vier over. Marc Houtzager, die als eerste de finaleronde moest rijden, zette zijn concurrentie onmiddellijk onder druk door de nul op het scorebord te houden met een chrono van 53.66. Vervolgens deed de Portugese Luciana Diniz nog beter met een tijd van 47.40, en toen was het de beurt aan onze landgenoot. In zijn klassieke stijl vol zelfvertrouwen klokte hij foutloos af in 46.60; een resultaat dat niet meer verbeterd zou worden door de Amerikaanse Laura Kraut, die met Zeremonie één keer in de fout ging.



Belgisch kampioen Pieter Devos kwam met het 13-jarig Belgisch warmbloedpaard Espoir en een foutenlast van 8 strafpunten in de eerste ronde niet verder dan de 24e plaats. Olivier Philippaerts werd met Ikker tot opgave gedwongen in ronde één.



- uitslag 5* GP 1m60 -



1. Gregory Wathelet (Bel/Coree) 0 strafpunten/46.60



2. Luciana Diniz (Por/Fit For Fun 13) 0/47.40



3. Marc Houtzager (Ned/Sterrehof's Calimero) 0/53.66



4. Laura Kraut (VS/Zeremonie) 0/48.01



5. Andreas Kreuzer (Dui/Calvilot) 2/76.82



24. Pieter Devos (Bel/Espoir) 8/83.61



. Olivier Philippaerts (Bel/Ikker) opgegeven