Buys opgelucht na lastige kwalificatie voor halve finales 100 vlinder op WK zwemmen

Door: redactie

23/07/17 - 11u20

Met een dertiende tijd in de reeksen van de 100 meter vlinderslag mag Kimberly Buys in de vooravond de halve finales zwemmen op het wereldkampioenschap in Boedapest. En dat was een hele opluchting voor de leading lady van het Belgische zwemmen na een race die niet verliep zoals zij had verwacht.