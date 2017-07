Tornados winnen 4x400m op Nacht van de atletiek

Door: redactie

De sterkste van twee Belgische teams heeft de 4x400m op de Nacht van de atletiek in Heusden winnend afgesloten. De drie broers Borlée en Robin Vanderbemden liepen naar 3:02.93, een knappe chrono gezien de felle regen en hun individuele wedstrijden enkele uren eerder.

Robin Vanderbemden snelde als startloper naar de leiding, en nadien gaven Kévin, Dylan en Jonathan Borlée de koppositie nooit meer af. De Italianen werden tweede, de Belgische B-ploeg werd gediskwalificeerd. Coach Jacques Borlée was bijzonder tevreden over zijn A-ploeg. "Ze liepen perfect. De chrono is in deze omstandigheden dan ook heel goed. Het was een speciale avond met eerst die felle wind en nadien de regen. Het leek wel een zwemwedstrijd."



Volgens de chronometer van Borlée liep Vanderbemden onder de 46 seconden. Dat is gezien zijn eerdere 200m, de regen en het feit dat hij als startloper niet van een vliegende start genoot, best indrukwekkend. "We willen in Londen onder onze toptijd van in Rio duiken. Individueel wordt een finale onmogelijk voor mijn zonen vrees ik", aldus de bondscoach van de 4x400m.



Jacques Borlée kwam ook nog eens terug op de bronzen plak op het EK U20 van zijn pupil Jonathan Sacoor eerder op de dag. "Op 17 jaar is dat heel knap. Het is goed voor de toekomst van de Tornados. Ik wil hem er absoluut bij op het WK in Londen, niet zozeer om te lopen, maar om te ervaren wat zo'n groot toernooi met zich meebrengt."



Robin Vanderbemden had gezien zijn 20.45 in de 200m eerder op het seizoen stilletjes gehoopt op de gevraagde 20.39 voor Londen, maar kwam met 21.02 niet in de buurt. "Voor het seizoen dacht ik dat het minimum onmogelijk was, maar de laatste weken hoopte ik er toch op. Op een natte piste is dat echter onmogelijk. Ik heb wel degelijk zin in de 4x400m op het WK, maar ik moet wel zeggen dat mijn seizoen al lang geslaagd is."



Jonathan Borlée liep exact dezelfde tijd als Vanderbemden in de 200m, maar maakte zich niet druk over die tegenvallende chrono. "Het ging echt niet met die regen. De piste was glad. Het gaat verder goed met mij, de vorm blijft in stijgende lijn gaan. Ik mis alleen nog wat explosiviteit."