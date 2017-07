Zilver voor skater Sandrine Tas, ontgoocheling voor Swings

XC

22/07/17 - 20u15 Bron: Belga

© skatingsisters.

Sandrine Tas heeft tijdens de World Games in Wroclaw haar tweede medaille veroverd. Op de puntenafvallingskoers over tien kilometer eindigde Tas als tweede. Op de eerste wedstrijddag van de Spelen voor niet-olympische sporten had de inlineskatester uit Zandvoorde al brons behaald.

Tas moest buigen voor Fabriana Arias, die acteerde als een kat met zeven levens. Rondenlang leek de Colombiaanse futloos, maar met twee demarrages toonde ze grote veerkracht. "Die is in topvorm", stelde bondscoach en oudere broer Kwinten Tas vast. "Met die reactie liet ze zien dat ze de sterkste was." Tas had er geen antwoord op. De Taiwanese Ho-Chen Yang, die sterk was gestart maar in de race ten val kwam, werd derde.



Sensationeel was de eliminatie van Bart Swings in de wedstrijd bij de mannen, drie ronden voor de streep. Swings mocht op dat moment de race als verloren beschouwen. Zeventien ronden (van de vijftig) voor het einde waren de Argentijn Ken Kuwada, de Zwitser Livio Wenger en de Mexicaan Mike Alejandro Paez ontsnapt. Op dat moment voerde Swings het klassement aan. "Dan kijkt iedereen naar Bart", constateerde Kwinten Tas. "Ik denk dat hij de beste van het veld was, maar daar koop je dan weinig voor." Swings voelde er vervolgens weinig de vluchters terug te pakken, waardoor Kuwada de titel pakte.



Voor Sandrine Tas gold de status van topfavoriet in mindere mate. Ze wist wel dat Colombia en Taiwan sterke skaters zouden afvaardigen. Wel is de afwezigheid van de Italiaanse Francesca Lollobrigida in het voordeel van Tas. "Het is niet zo leuk telkens achter dezelfde rijdster tweede te worden", herinnerde ze aan haar zilveren reeks van de EK in Portugal.