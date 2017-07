Skater Sandrine Tas boekt tweede succes op Wereldspelen

XC

22/07/17 - 20u15 Bron: Belga

© skatingsisters.

Sandrine Tas heeft voor de tweede Belgische medaille tijdens de Wereldspelen gezorgd. Tas eindigde als tweede bij het roller skating, oftewel skeeleren, op de puntenafvallingskoers over tien kilometer.

In het Milliennium Park moest Tas buigen voor de demarrages van de Colombiaanse Fabriana Arias, die vroeg in de wedstrijd veel punten verzamelde. De derde plaats was voor Ho-Chen Yang uit Taiwan.



Op de eerste dag was de 21-jarige studente aan de Universiteit Gent derde geworden op de 300 meter tijdrit. Tas komt in Wroclaw zowel op de piste als op de weg uit. Later op de dag start Bart Swings in de afvallingskoers bij de mannen.