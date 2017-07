Kévin Borlée derde in 45.93 op Nacht van de atletiek, geen minimum voor broer Dylan

Door: redactie

Dylan Borlée is er bij de Nacht van de atletiek in Heusden niet in geslaagd in de buurt te komen van het WK-minimum van 45.33 op de 400m. Kévin Borlee was op de derde plaats de beste Belg in 45.93, broer Dylan liep 46.43. Julien Watrin kwam tot 46.96.

Dylan Borlée vertrok als een speer in de hoop zich toch nog individueel voor het WK in Londen te plaatsen, maar moest zijn snelle start in een winderig Heusden aan het eind bekopen. Hij werd pas vijfde. Kévin Borlée, die vooral startte om zijn broer op sleeptouw te nemen, kon aan het eind nog wat opschuiven.



Julien Watrin liep met 46.96 zijn beste seizoenschrono en lijkt net op tijd in vorm te geraken om een waardevolle rol als reserve te kunnen spelen voor de Belgian Tornados in Londen. Lees ook Tweede goud in vier dagen voor Peter Genyn in de 100m

