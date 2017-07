Koekelkoren en Van Walle stoten door naar kwartfinales op WorldTour beachvolley

Door: redactie

22/07/17 - 11u55

© getty.

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben zich op de World Tour beachvolley geplaatst voor de kwartfinales van het viersterrentoernooi in het Poolse Olsztyn.

De Belgische tandem (FIVB 24) versloeg in de achtste finales de Australiërs Christopher McHugh en Damien Schumann (FIVB 23) in twee sets: 21-19 en 21-15.



In de kwartfinales treffen Koekelkoren en van Walle het Mexicaanse duo Juan Virgen en Lombardo Ontiveros (FIVB 26). De Belgen namen het donderdag in de eerste ronde van het toernooi al een keer op tegen de Mexicanen, die toen wonnen met 2-1 (21-18, 10-21, 15-9).



In een mogelijke halve finale nemen Koekelkoren en van Walle het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikanen Ryan Doherty/John Hyden en de Russen Oleg Stoyanovskiy/Artem Yarzutkin.