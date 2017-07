Dries Koekelkoren en Tom van Walle stranden in kwartfinales op WorldTour beachvolley

Door: redactie

22/07/17 - 14u55

© getty.

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben zich zaterdag op de World Tour beachvolley niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het viersterrentoernooi in het Poolse Olsztyn. Het duo eindigt op de vijfde stek.

De Belgische tandem (FIVB 24) verloor in de kwartfinales van de Mexicanen Juan Virgen en Lombardo Ontiveros (FIVB 26) in twee sets: 21-12 en 21-18. De wedstrijd duurde 33 minuten.



Koekelkoren en van Walle speelden in hun eerste poulematch ook al tegen het Mexicaanse duo, en gingen toen ten onder met 2-1 (21-18, 10-21, 15-9).