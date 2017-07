Timmers bij idool Van den Hoogenband: "Zelfs Phelps heeft minder persoonlijkheid dan Pieter"

Bart Fieremans

22/07/17 - 10u23

© photo news.

Pieter van den Hoogenband poseert lachend naast Pieter Timmers. Twee naamgenoten - de Nederlandse Pieter (39) heeft niet langer zijn kathedraal van een lichaam, maar is met zeven olympische medailles, inclusief twee gouden op het koningsnummer 100m vrij, in zijn land de grootste olympiër ooit. En dé inspiratie voor 'onze' Pieter Timmers (29), die in Rio het 'mooiste Belgische zilver ooit' haalde. Het lijf van Timmers staat puntscherp, klaar voor het WK in Boedapest. Een uniek dubbelinterview.

© photo news. De begroeting verloopt hartelijk, ten huize Van den Hoogenband in Waalre bij Eindhoven. "Fijn je weer te zien", zegt Van den Hoogenband, hij vraagt in een adem hoe het met 'Fredje' (Deburghgraeve, red.) gaat. We zitten in de tuin van zijn villa, het buitenzwembad blinkt in de zon. Billy, een retriever, dolt in het gras. Vrouw Marie-José tovert een heerlijke omelet voor allen op tafel - "Snappen jullie hoe verliefd ik ben?", schatert Van den Hoogenband. Na afloop leidt hij Timmers in zijn huis rond. Hij wil een pronkstuk tonen, een gitaar die hij van Pearl Jam kreeg. (glundert) "Dit is me zó dierbaar. Die groep speelde voor de Spelen in Sydney. Ik mocht backstage. Ze zagen mij goud winnen, en stuurden dit dan op." Van den Hoogenband duwt nog een cd van Pearl Jam in de handen van Timmers. "Luister naar dat eerste nummer. Dan ben je een ouwe lul, zoals ik. (lacht) Wat ik wou zeggen... Hij zingt 'Once upon a time I could control myself'. Ik hield die zin altijd voor ogen bij het zwemmen. In het begin gooide ik er alles meteen in, pas toen ik mezelf gecontroleerd aan mijn raceplan hield, haalde ik succes. Het is fijn om dat lied in je hoofd te laten spoken op training." Lees ook Pieter Timmers, Kimberly Buys en Louis Croenen houden Belgische eer hoog in Boedapest op WK zwemmen

Pieter Timmers slaapt niet bij zijn vrouw en baby: "Hij moet doorslapen"

Pieter Timmers is vanaf nu papa Timmers: "4.000 gram en 54 cm 'cuteness overload'"