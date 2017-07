Pieters schiet traag uit de startblokken op derde major van het seizoen

DM

Thomas Pieters staat na een openingsronde in 69 slagen, één onder par, op een gedeelde 26e plaats op The Open Championship (8,45 miljoen dollar), het derde major van het seizoen.

De 25-jarige Antwerpenaar begon op de Royal Birkdale golfbaan in het Engelse Southport niet meteen denderend aan zijn eerste ronde. Op zijn eerste twee holes moest hij twee bogeys op zijn kaart schrijven. Ook op de negende hole liep het fout, waarna hij na negen holes op een score van drie over par stond. Op de tweede parkoershelft herpakte de nummer 30 van de wereld zich. Na birdies op de holes elf en twaalf en een knappe eagle op de zeventiende hole, sloot hij dag één af op een gedeelde 26e plaats. In de stand volgt hij op vier slagen van drie Amerikanen. Dat zijn de regerende US Open- kampioen Brooks Koepka, tweevoudig majorwinnaar Jordan Spieth en zevenvoudig PGA Tour-winnaar Matt Kuchar.



Pieters deelt de 26e plaats met onder meer de Zweedse titelverdediger Henrik Stenson en met de Australiërs Jason Day, voormalig nummer een van de wereld, en Adam Scott, de 2013 Masters kampioen.



Stand na de eerste ronde:



1. Jordan Spieth (VSt) 65 -5



. Brooks Koepka (VSt) 65



. Matt Kuchar (VSt) 65



4. Charl Schwartzel (ZAf) 66



. Paul Casey (Eng) 66



6. Justin Thomas (VSt) 67



. Charley Hoffman (VSt) 67



. Ian Poulter (Eng) 67



. Richard Bland (Eng) 67



. Austin Connelly (Can) 67



. Raphael Cabrera Bello (Spa) 67



...



26. Thomas Pieters (Bel) 69 .