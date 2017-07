Belgian Lion moet kruis maken over droomtransfer naar Barcelona

DM

20/07/17 - 22u21 Bron: Belga

Basketballer Matt Lojeski, die deel uitmaakt van de Belgische voorselectie voor het EK in Istanboel, is niet door zijn medische testen geraakt bij Barcelona. Dat melden de Spaanse kranten AS en Marca. Barcelona zou de speler van het Griekse Olympiacos Piraeus een contract hebben willen aanbieden.