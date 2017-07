Red Dragons blijven uitzicht behouden op WK

Maxime Petit

20/07/17 - 18u58

© rv.

Met een 3-0-zege (25-18, 25-12 en 25-17) tegen Wit-Rusland blijven de Belgen perfect op WK-koers. Morgen wacht misschien al een beslissend duel tegen Spanje

Van Walle en Van de Velde namen de plaats in van respectievelijk Van den Dries (gisteren nog man van de match) en Van de Voorde (licht geblesseerd). Deze wijzigingen zouden België aanvankelijk niet teveel parten spelen. Na drie thuisblocks op rij stond het al 12-7, Deroo pompte daar bij 15-8 nog eentje bij. De Dragons met de vingers in de neus naar setwinst.



Na de kampwissel voerde Rousseaux de forcing nog op van aan de opslaglijn: in één ruk naar 5-0. Wit-Rusland beperkte nadien de schade tot 8-5 maar dan was het opslagmoment van Deroo aangebroken: acht punten op rij voor de Dragons (15-5). Er volgde zelfs een applausvervanging voor Deroo. Uiteraard verzilverde de thuisploeg met de ingevallen Lecat die riante voorsprong.



Wit-Rusland bood in de laatste beurt het meeste weerstand. Verder dan 13-13 kwamen de bezoekers echter niet meer omdat D'Hulst de verdediging teisterde en Van de Velde ook zijn duit in het zakje deed met een dubbel block.



Morgen om 17u30 nemen de Belgen het op tegen Spanje dat gisteren verrassend topfavoriet Duitsland een pandoering bezorgde. Winnen is een must want alleen de poulewinnaar gaat volgend jaar naar het WK in Bulgarije en Italië.