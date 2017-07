Belgian Cat Emma Meesseman wint met Washington na verlengingen

Door: redactie

20/07/17 - 14u15 Bron: Belga

© ap.

Washington Mystics heeft gisteren in de WNBA na een nagelbijter Atlanta Dream geklopt met 100-96. Belgian Cat Emma Meesseman was bij het team uit Washington een van de uitblinksters.

De 24-jarige West-Vlaamse was goed voor achttien punten, zeven rebounds en evenveel assists. Meesseman dwong voor Washington, dat heel de partij op achtervolgen aangewezen was, met een ultieme worp in de slotfase de verlengingen af (89-89). In die extra tijd trokken Meesseman en co vervolgens aan het langste eind.



De Mystics staan na twaalf zeges en negen nederlagen op de vierde plaats in de stand. De beste acht teams plaatsen zich voor de play-offs die starten in september.