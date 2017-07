Laatste 'krachtmeting' tussen Mayweather en McGregor kreeg nog venijnig staartje

TL

video Afgelopen weekend hielden Floyd Mayweather en Conor McGregor in Londen een laatste van vier 'face-offs'. De Ierse MMA'er kreeg de meeste vocale steun van de toeschouwers, provoceerde zijn Amerikaanse rivaal door over diens hoofd te aaien en kwam toch als morele winnaar uit het 'debat'. En ook na de persconferentie moest de 40-jarige 'Money' toch nog even incasseren.