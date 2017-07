avh

19/07/17 - 16u53

© videostill.

video Surficoon en uitvinder van de wetsuit Jack O'Neill stierf vorige maand, maar surfers zijn hem nog lang niet vergeten. Surfers van over de hele wereld vierden O'Neills nalatenschap met een heuse 'circle of love'. In onder andere de VS, Australië, Canada, Frankrijk, Nederland en, jawel, Knokke, peddelden surfers samen de zee in ter ere van de enige echte Jack O'Neill.