WK basket leidt Belgian Cats naar Tenerife

Bewerkt door: PL

19/07/17 - 13u06 Bron: Belga

© BELGA.

Het WK basket voor vrouwen zal volgend jaar op het Canarische eiland Tenerife plaatsvinden. Dat heeft de Spaanse basketbond (FEB) bekendgemaakt. De Belgian Cats zullen op het toernooi hun debuut maken.

Spanje wist al eerder dat het land het WK mocht organiseren, maar heeft nu met Tenerife de exacte locatie vastgelegd. Speelsteden zullen La Laguna en Santa Cruz worden.



Op het toernooi zullen zestien landen strijden om de wereldtitel. België heeft, na een derde plaats op het EK in Tsjechië afgelopen juni, zijn ticket al beet. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat ons land, zowel bij de mannen als vrouwen, zich kon plaatsen voor de eindronde. Jeugdploegen van de Belgian Cats namen in het verleden wel al viermaal deel aan een WK.



Naast België hebben ook Frankrijk, Griekenland, Turkije en Letland de kwalificatie al afgedwongen, net als titelhouder Verenigde Staten. Europees kampioen Spanje is als organisator rechtstreeks geplaatst. Het WK zal van 22 tot 30 september 2018 plaatsvinden.