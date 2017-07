Pieter Timmers, Kimberly Buys en Louis Croenen houden Belgische eer hoog in Boedapest op WK zwemmen

Door: redactie

Met Pieter Timmers, Kimberly Buys en Louis Croenen komen slechts drie Belgen in actie op het WK zwemmen, dat van 23 juli tot 30 juli plaatsvindt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De kleinste Belgische delegatie sinds 2005 mag op basis van recente prestaties toch ambities koesteren op enkele finaleplaatsen.

Timmers kende door de geboorte van zijn dochter Jutta een turbulente voorbereiding op het WK. De viceolympisch kampioen op de 100m vrije slag zakt dan ook af naar Boedapest zonder precieze doelen. Op het voorbije BK in mei bewees de 29-jarige Limburger dat het wel goed zit met zijn vorm. De BRABO-zwemmer komt op het WK aan de start op de 50m, 100m en 200m (enkel reeksen) vrij. Timmers rekent niet op eremetaal, maar is er wel op gebrand beter te doen dan zijn zevende plaats op de 100m vrij op het vorige WK in Kazan.



Croenen, op de Olympische Spelen in Rio finalist op de 200m vlinderslag, wil minstens even goed dan als twee jaar geleden in Kazan. De 23-jarige zwemmer van SHARK was in Rusland de eerste Belg sinds Frederik Deburghgraeve in 1998 die zich wist te plaatsen voor een finale. Daarin eindigde Croenen op de zevende plaats. Ook op de 100m vlinderslag zal hij op de startblokken staan.



Dat Kimberly Buys dit jaar in goede doen is, bewees de zwemster van BRABO door vijf van haar Belgische records (drie keer 50m vlinderslag, een keer 100m vlinderslag en een keer 100m vrije slag) scherper te stellen. De 28-jarige Antwerpse plukt de vruchten van een andere trainingsmethode en zwom nooit sneller. In Kazan droop Buys ontgoocheld af, nadat ze geen finales had gehaald. In Boedapest zal de teleurstelling nog groter zijn als ze niet bij de beste acht hoort op de 50m en/of 100m vlinderslag.



Fred Deburghgraeve was in 1998 de laatste Belgische medaillewinnaar op een WK. Op de 100m schoolslag in het Australische Perth veroverde "Fredje Raketje" de gouden medaille, nadat hij vier jaar eerder in Rome ook al brons had gepakt. In 1994 zorgde Brigitte Becue op de 200m schoolslag voor een tweede bronzen plak.