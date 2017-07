Vital Heynen in aanloop naar WK-kwalificatietoernooi: "Tevreden over vooruitgang op training bij Red Dragons"

DM

Nadat de Red Dragons in Slovenië hun meerdere moesten erkennen zo'n twee maanden geleden, kunnen de Belgische volleybalmannen toch nog een plaatsje bemachtigen op het WK 2018 in Bulgarije en Italië. Dat zal de komende dagen in Kortrijk moeten gebeuren, als ze als winnaar uit een toernooi komen met zes deelnemende landen: Slovakije, Wit-Rusland, Spanje, Duitsland, Estland en uiteraard België. Coach Vital Heynen is tegelijkertijd optimistisch en realistisch.

© epa. "Als je zelf organisator bent, wordt er verondersteld dat je kandidaat bent om je te kwalificeren," klonk het bij de bondscoach. "Maar er zijn wel drie, vier landen die evenwaardig zijn en die het verdienen op het WK aanwezig te zijn. Het is een beetje gek dat Australië alleen van Taïpei moet winnen en China alleen van Qatar of Kazakhstan om zich te kwalificeren, terwijl veel meer Europese landen sterker zijn dan hen."



Al voegt Vital er onmiddellijk aan toe: "Tien dagen rust heeft onze spelers goed gedaan. Nadien zijn we gaan trainen op de beachterreinen in Maaseik en vervolgens zijn we ook drie dagen uitstekend ontvangen in Roeselare, waar we echt getraind hebben op onze zwakkere punt, de blok-verdediging. Na de laatste training was ik echt tevreden over de vorderingen die er gemaakt werden. Maar trainen is natuurlijk nog iets anders dan vijf dagen op rij wedstrijden spelen."



"Al vind ik dus wel dat we niet zo héél ver verwijderd zijn van de topploegen. Als je ziet dat we in de World League toch de Verenigde Staten klopten en tegen Canada twee keer verloren met amper 2-3, dan is het verschil echt niet zo groot met twee ploegen die als derde en vierde eindigden in de World League. Ik denk dat het een kwestie is om de mentale knop om te draaien op de beslissende momenten en dan ben ik ervan overtuigd dat de teerlingen wel in ons voordeel zullen vallen. Wij moeten gewoon meer overtuigd zijn van ons kunnen." Lees ook Red Dragons kunnen geen vuist maken tegen Europees kampioen Frankrijk © GEERT TRESIGNIE.

Deroo: "Er zit talent genoeg in deze lichting" Ook aanvoerder Sam Deroo ging mee in dezelfde richting. "Wij hangen zeer goed aan mekaar als groep. Er zit talent in deze lichting. Wij hebben veel plezier onder mekaar voor, tijdens en na de wedstrijden. Maar we mogen niet vergeten dat we hier spelen tegen ploegen, die toch ook tweede eindigden in hun groep. Ik wil er wél absoluut bij zijn. Het WK is een bron van veel puntengewin op de internationale ranking en ik was erbij op het vorige WK in Polen, dat uitstekend georganiseerd werd en dus wil ik dat nog eens opnieuw meemaken. Het zou ook goed zijn voor onze verdere evolutie als groep."



Vital Heynen moet het voor het eerst opnemen tegen Duitsland, waar hij de voorbije vijf jaren bondcoach was en brons mee haalde op het laatste WK. "Ik denk dat zowel wij, maar vooral zij onder grote druk spelen. Ze moeten immers die derde plaats verdedigen, hun pak punten en ook hun subsidie zou wel eens kunnen verminderen, mochten ze zich niet kwalificeren. Mogelijk ook zonder Grözer en Schöps zullen ze tegen ons toch extra gemotiveerd zijn. Als nationale selectie zijn we jaren dag in dag uit samen geweest, we vormden één goede groep en dus denk ik dat ze dat tegen mij wel zullen willen bewijzen. Maar vergeet vooral Estland ook niet. Dat zou wel eens de gevaarlijke outsider uit onze groep kunnen worden," concludeerde Heynen. © belga.