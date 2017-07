Bizarre knock-out oogt niet alleen bijzonder pijnlijk, ook het geluid is vreselijk

© rv.

video

Een vreselijk geluid bij een knock-out tijdens een UFC-event (Ultimate Fighting Championship) in Glasgow zondagavond. Daar nam de Ier Charlie Ward het op tegen de Engelsman Galore Bofando. Ward had het al snel moeilijk in de openingsronde en mankte wat, maar leek Bofando tegen de kooi te kunnen vastgrijpen. Dat was zonder de brute kracht van de Engelsman gerekend: hij wierp Ward spectaculair tegen de grond, waarna het hoofd van de Ier onzacht kennis maakte met het canvas. Een geluid dat even door merg en been gaat. Bofando laat de worp nog opvolgen door enkele slagen, maar na 2'10" maakt de ref er wijselijk snel een einde aan. Gelukkig voor Ward hield hij geen blijvend letsel aan de knock-out over. Terwijl de Ier nu 3 winstkampen en 3 verliezen telt in het UFC, staat Bofando op 5-2, waarbij die twee nederlagen dan nog het gevolg van diskwalificatie waren omwille van een illegale trap of slag.