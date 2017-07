Tsjetsjeense president daagt UFC uit: "Jullie vechters tegen de mijne. Tot de dood"

© ap/getty.

Ramzan Kadyrov, de erg controversiële president van Tsjetsjenië, daagt het UFC (Ultimate Fighting Championship, de koningsklasse van het MMA) uit. Hun vechters tegen de zijne. Kadyrov was lang leider van een beruchte antiterreureenheid en heeft, als notoir sportfanaat, een eigen vechtcompetitie opgericht: de Akhmat MMA, genoemd naar zijn vermoorde vader, die volgens Ramzan de dodelijkste kooivechters in huis heeft.

Akhmat versus UFC, het moet er volgens Kadyrov snel van komen. "Geen jury's, geen stopzetting van de kamp. Dan zal wel duidelijk worden dat wij de beste vechters hebben", zo laat hij in een zeldzaam interview met HBO, in een aflevering van 'Real Sports' met Bryant Gumbel weten. "Het zou echt wel spektakel opleveren, zo'n gevecht op leven en dood." De 10.000 man tellende 'Kadyrovtsky', de beruchte antiteureenheid van Kadyrov, mag intussen dan wel ontbonden zijn, ze wordt door mensenrechtenorganisaties beschuldigd voor 70% van alle moorden, verkrachtingen, martelingen en ontvoeringen in Tsjetsjenië. De paramilitaire groep zou ook vaak als een doodseskader geopereerd hebben. Reden waarom de man er geen graten in ziet om zijn vechters tot het einde te zien gaan. "Ik vecht al vanaf mijn vijftiende", aldus Kadyrov in de uitzending. "Ik weet wat oorlog is. Ik ben een uitstekend soldaat en goeie strateeg. Ik hou van vechten, ben geboren en opgegroeid in de oorlog. Sterven tijdens een kamp, zou ik geweldig vinden." De man heeft ook zijn eigen boksclub 'Ramzan' en liet ooit Mike Tyson overvliegen om een van zijn bokswedstrijden bij te wonen.

Het was Kadyrov eerste interview aan een westerse journalist in drie jaar. HBO-producer Jordan Kronick legde uit dat het hen twee trips naar Tsjetsjenië gekost heeft. "De eerste keer hebben we negen dagen lang vruchteloos gewacht, tot onze Russisch visum verlopen was en we met lege handen terug naar huis moesten", vertelt Kronic. "Hij maakt er een spel van om journalisten lang op hem te laten wachten - tot je dan toch eens naar zijn paleis mag. Dat hoort ongetwijfeld bij zijn minachting ten opzichte van het westen en onze media. Al kon de reden ook van meer praktische aard zijn: de ramadan was in aantocht en hij had het druk."



"Een tweede keer hebben we hem dan gezegd dat we slechts 24 uur in Grozny zouden blijven. Waarna hij ons dan toch snel ontving. Eerst moesten we naar zijn privé-voetbalveld, waar we hem voetbal zagen spelen (Kadyrov is ook voorzitter van de Russische voetbalclub Terek Grozny, waar Legear nog gevoetbald heeft, nvdr). Vervolgens moesten we op hem wachten, waarna hij om 2 uur 's nachts zijn opwachting maakte. Onze volharding moet hem dan toch doen plooien hebben."