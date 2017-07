Zilver, goud, zilver en nu dankzij nieuwe beelden weer goud voor Peter Genyn op WK para-atletiek

Door: redactie

Peter Genyn (T51) wordt straks toch als wereldkampioen op de 400 meter gehuldigd. Er doken deze ochtend nieuwe beelden op vanuit het London Olympic Stadium waarop klaar en duidelijk getoond wordt hoe de Algerijn Berrahal meerdere malen de lijn raakte tijdens de wedstrijd. Een nieuwe jury of appeal besliste daarbij in het voordeel van Genyn. Onze landgenoot, de titelverdediger in de klasse, finishte maandag als tweede in de race na de Algerijn.

Berrahal stak Genyn voorbij in de laatste rechte lijn, werd nadien gediskwalificeerd omdat hij volgens de jury zijn lijn had overschreden, maar werd na protest alsnog tot winnaar uitgeroepen. De jury herroept nu nog eens haar beslissing en schenkt het goud alsnog aan Genyn (1:21.63). Het zilver gaat, na de diskwalificatie van Berrahal, naar de Mexicaan Edgar Cesareo Navarro Sanchez (1:24.10). De Portugees Helder Mestre pakt het brons (1:25.65)



Na de race wist Peter Genyn nog niet of hij eerste of tweede geëindigd was, toch was hij teleurgesteld over zijn prestatie. "Ik ben een beetje ontgoocheld. Ik dacht dat ik goed aan het racen was, maar op het einde had ik niets meer over toen Berrahal over mij kwam. Zo wil ik niet winnen."



Na het bekijken van de beelden was zijn reactie toch anders. "Hij flirt in de eerste bocht constant met de lijn. Ik blijf opzettelijk langs de buitenkant van mijn baan rijden omdat je dan minder risico loopt om op of over je binnenlijn te rijden. Daardoor rijd ik op zeker en pak ik minder risico's, maar leg ik wel meer afstand af. Als de Algerijn die risico's wel wil nemen en zo weinig mogelijk afstand wil afleggen, dan moet hij de gevolgen ook dragen wanneer hij in de fout gaat", aldus Genyn. "Ik wil namelijk ook niet verliezen van iemand die minder dan 400 meter rijdt."



Voor Genyn was het de derde WK-medaille. In Doha (2015) won hij goud op de 100m en 400m. Vrijdag verdedigt hij zijn titel op de 100 meter.



Joyce Lefevre (2:43.94) eindigde op de 800 meter in de klasse T34 op de vijfde en laatste plaats. De Britse Hannah Cockroft (2:01.77) won het goud, voor de Amerikaanse Alexa Halko (2:03.49) en de Britse Kare Adenegan (2:05.76).