Peter Genyn pakt goud op 400m op WK para-atletiek

17/07/17 - 22u42 Bron: Belga

Peter Genyn heeft op het WK para-atletiek in Londen goud veroverd op de 400 meter. De dubbele paralympische kampioen finishte in de klasse T51 in een tijd van 1:21.63 en bleef daarmee de Mexicaan Edgar Cesareo Navarro Sanchez (1:24.10) en de Portugees Helder Mestre (1:25.65) voor.