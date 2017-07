IAAF schorst Fredericks na corruptiebeschuldigingen

Bewerkt door: PL

De Namibische ex-atleet Frankie Fredericks, die in de Franse pers aan corruptie wordt gelinkt, is door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) voorlopig geschorst.

De voormalige sprinter kan zo, in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de Integriteitscommissie van de IAAF, zijn functie als lid van de raad van bestuur van de IAAF niet langer uitvoeren.



De Franse krant Le Monde publiceerde begin maart een artikel waaruit zou blijken dat Fredericks een betaling van 299.300 dollar (262.000 euro) zou hebben ontvangen op 2 oktober 2009, de dag dat de Spelen van 2016 door het IOC werden toegekend aan Rio de Janeiro. Fredericks liet daarop weten dat het bedrag werd overgeschreven 'voor bewezen diensten' en niets te maken had met de toekenning van de Spelen aan Rio.



De betaling is afkomstig van het bedrijf van Papa Massata Diack, de zoon van oud-IAAF-voorzitter Lamine Diack. De jonge Diack werd er eerder al van beschuldigd een bedrag van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) te hebben ontvangen van de Braziliaanse zakenman Arthur Cesar de Menezers Soares Filho, drie dagen voor de verkiezing.