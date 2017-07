Spurters Elaine Thompson en Andre De Grasse bevestigen goed vormpeil

Door: redactie

16/07/17 - 23u41 Bron: Belga

Andre De Grasse opnieuw snel in Rabat. © afp.

Diamond League De Diamond League-atletiekmeeting in het Marokkaanse Rabat heeft geen beste wereldjaarprestaties opgeleverd. Topspurters Elaine Thompson en Andre De Grasse zetten met respectievelijk 10.87 in de 100m en 20.03 in de 200m wel hun goede WK-vorm in de verf.