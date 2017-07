Axelle Dauwens blijft ver verwijderd van WK-minimum op Diamond League Rabat

SW

Hordeloopster Axelle Dauwens is er bij de Diamond League-atletiekmeeting in Rabat niet geslaagd in de buurt te komen van de WK-limiet van 56.10 in de 400m horden. Ze liep in de B-reeks als vierde over de meet in 57.47.