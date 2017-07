Goud voor Ben Broeders in het polsstokspringen op EK atletiek U23

Door: redactie

Ben Broeders heeft in het polsstokspringen de gouden medaille veroverd op het EK atletiek voor beloften in het Poolse Bydgoszcz. Hij wipte over 5m60 en pakte zijn eerste medaille op het internationale toneel. Vorig jaar was Broeders al vierde op het EK bij de grote jongens in Amsterdam.