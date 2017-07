Zege tegen Letland op EK basket u20 (v) levert België zevende plaats op

SW

16/07/17 - 20u12 Bron: Belga

De Belgische basketploeg voor speelsters onder twintig jaar heeft vandaag op het EK in Portugal zijn klassementswedstrijd om de zevende plaats gewonnen. België klopte in Matosinhos Letland met 72-52 (rust: 37-33).

Bethy Mununga was met negentien punten en tien rebounds de productiefste der Belgen. Dankzij de overwinning zijn de jonge Belgian Cats verzekerd van het behoud in divisie A.



In de groepsfase van het EK waren de Belgen op de derde plaats geëindigd na een zege tegen Zweden (73-63) en nederlagen tegen Polen (48-70) en Spanje (36-65). In de achtste finales ging vervolgens gastland Portugal (42-67) voor de bijl, maar in de kwartfinales verloor België van Rusland (49-56). In zijn eerste klassementswedstrijd was ook Hongarije (87-66) te sterk voor onze landgenotes.



In de finale van het EK neemt Spanje het zondagavond op tegen Slovenië.