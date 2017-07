Net geen stunt voor Yellow Tigers tegen Dominicaanse Republiek op World Grand Prix volley

SW

16/07/17 - 19u50 Bron: Belga

© belga.

De Yellow Tigers (FIVB 16) hebben vandaag in het Russische Kaliningrad hun zesde opeenvolgende nederlaag geleden in de World Grand Prix volley. De Dominicaanse Republiek (FIVB 9) was net iets te sterk, de Belgische vrouwen sleepten wel een vijfsetter uit de brand. Het werd 3-2, de setstanden waren 25-13, 21-25, 25-21, 18-25 en 15-11.

Net zoals op het WK in 2014 speelden België en de Dominicaanse Republiek een vijfsetter, en net zoals drie jaar geleden ging de winst niet naar de Tigers. In wat hun beste wedstrijd tijdens deze Grand Prix was, knokten de Tigers voor elk punt, op uitzondering van de eerste set na, maar moesten ze nipt het hoofd buigen voor de hoogte en de power van de Dominicaanse hoekaanvalsters.



Eerder verloren de Tigers met 3-0 van Brazilië (FIVB 4), met 3-1 van Turkije (FIVB 12), met 3-0 van Servië (FIVB 3), met 3-0 van Nederland (FIVB 7) en met 3-0 van Rusland (FIVB 5).



De selectie van coach Gert Vande Broek neemt het vanaf volgende week donderdag in Brazilië op tegen het gastland, Nederland en de Verenigde Staten (FIVB 2). Vannacht starten de Belgen hun lange reis naar Brazilië voor het derde weekend van de World Grand Prix, ze beginnen aan een reis van 41 uur naar Cuiaba waar het derde opeenvolgende weekend van de Grand Prix plaatsvindt. Bij een tussenstop in Brussel wordt de selectie aangepast. Dominika Strumilo, Elise Van Sas, Lisa Neyt en Freya Aelbrecht blijven in België terwijl Margo Voets en Iris Vandewiele aansluiten voor de vlucht naar Brazilië.



In de hoogste groep van de World Grand Prix spelen de twaalf beste ploegen van de wereld drie weken lang op negen verschillende locaties tegen elkaar. België trad dit jaar aan in Ankara (Turkije), Kaliningrad (Rusland) en Cuiaba (Brazilië). De beste zes spelen van 2 augustus tot en met 6 augustus de Final Six in Nanjing (China).



België: Van de Vyver (1), Herbots (12), Lemmens (6), Grobelna (20), Leys (10), Aelbecht (13). Libero's: De Tant, Neyt.



Kwamen in: Van Gestel (1), Janssens, Strumilo (3), Van Sas.