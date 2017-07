Philip Milanov gooit 66m96 in Beveren, net geen Belgisch record na hermeting jury

SW

16/07/17 - 19u38 Bron: Belga

© belga.

Op een kleine wedstrijd in Beveren heeft Philip Milanov zondag 66m97 geworpen. Even leek hij het Belgisch record van 67m26 te hebben verbeterd, want zijn worp werd in eerste instantie als als 67m90 opgemeten. Bij de tweede meting, een verpichte procedure bij een nationaal record, moest de afstand stevig gecorrigeerd worden.