Technisch directeur Bob Maesen toont zich opgetogen over resultaten op EK kajak

SW

16/07/17 - 17u36 Bron: Belga

Na hun schitterende prestaties op het EK U23, bekroond met één gouden en twee zilveren plakken, vielen Artuur en Hermien Peters op het EK voor senioren in het Bulgaarse Plovdiv net buiten de medailles. Toch pakt Bob Maesen, technisch directeur topsport kajak, uit met een positieve balans. "Met twee topzevenplaatsen kan het EK als een succes worden beschouwd voor de Belgische delegatie", klinkt het.

"Artuur strandde met een erg miniem verschil op een vijfde plaats en maakte het verschil met de absolute top kleiner", legde Maesen uit. "Op het WK worden amper nog andere concurrenten uit de andere werelddelen verwacht. Lize Broekx en Hermien Peters deden het in hun K2 schitterend. Het deelnemersveld is veel sterker, omdat een aantal sterke vrouwen na Rio hun K1 ruilden voor de K2. Bovendien was het EK in het olympisch jaar geen doel op zich. In dit tornooi was die focus er bij iedereen duidelijk wel."



"Onze vierde Belg, Jonathan Delombaerde, finishte in zijn K1 200m veertiende", ging Maesen verder. "Helemaal niet ontgoochelend, want de verschillen waren zo miniem dat hij evengoed zevende had kunnen eindigen. We zijn dus tevreden over het viertal en gaan ons deze week over hun eventuele WK-selectie buigen."



Het WK kajak voor senioren gaat door van 23 tot 27 augustus in het Tsjechische Racice.