Aurélie Muller verlengt titel 10 km openwaterzwemmen

De Française Aurélie Muller heeft op het Hongaarse Balatonmeer haar wereldtitel op de 10 km openwaterzwemmen verlengd. Ze haalde het met een lichte voorsprong op de Ecuadoriaanse Samantha Arevalo. Het brons ging naar de Italiaanse Arianna Bridi en de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Er kwamen geen Belgen aan de start.

Muller finishte in 2u00:13, zeven tienden voor Arevalo. Het brons ging naar twee zwemsters. Bridi en Cunha eindigden tegelijk derde.



De Nederlandse olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal, tweede op het WK in Kazan in 2015, moest tevreden zijn met een zeventiende plaats. De Nederlandse kent een moeilijke voorbereiding. Ze liep een brandwonde aan haar been op toen ze daar per ongeluk hete thee overheen gooide. Ook werd vorige maand bij haar de Ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Met behulp van medicijnen kwam ze er net op tijd weer bovenop.