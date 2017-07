Chris Eubank Jr verdedigt met succes IBO-titel bij supermiddengewichten

Bewerkt door: PL

De Brit Chris Eubank Jr heeft in het Londense Wembley-stadion zijn IBO-titel bij de supermiddengewichten kunnen behouden. Hij versloeg de Duitser Arthur Abraham op punten en verzekert zich zo van een plaats in de World Series, de nieuwe lucratieve bokscompetitie die start in september.