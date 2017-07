Harrie Smolders zet leiderspositie in de verf met winst in Global Champions Tour jumping

Door: redactie

Harrie Smolders van de Belgische stal Euro Horse heeft in het Franse Chantilly de tiende wedstrijd van de Global Champions Tour gewonnen. De Nederlander verstevigt zo zijn leiderspositie in het algemeen klassement.

Smolders voegde in Chantilly opnieuw vier nulronden toe aan zijn palmares. In de Global Champions League sprong hij met het 13-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Emerald N.O.P. twee foutloze omlopen en in de Global Champions Tour hield hij met dezelfde hengst zowel in de basisronde als in de barrage met vier opnieuw de nul op het scorebord. Met een chrono van 41.63 seconden was hij bijna een seconde sneller dan de Schot Scott Brash, die met Hello Forever de tweede plaats pakte met een chrono van 42.82.



In het klassement van de Global Champions Tour vergroot Smolders met een totaal van 247 punten zijn voorsprong op de tweede van 22 naar 57 punten. Die tweede plaats is nu voor de Italiaan Alberto Zorzi met 190 punten. Zorzi stak de Nederlander Maikel van der Vleuten (185 ptn) voorbij. Van der Vleuten kon zich in Chantilly niet voor de finale van de Global Champions Tour plaatsen.



Niels Bruynseels werd met een achtste plaats en 146 punten opnieuw beste Belg in het klassement, voor Jos Verlooy (9e/137 ptn) en Gregory Wathelet (10e/133 ptn).