Belgische skeeleraars verblijven al in Wroclaw voor Wereldspelen

Vijf dagen voor de opening van de Wereldspelen zijn de Belgische skeeleraars zaterdag aangekomen in de Poolse stad Wroclaw. De vier skaters die deelnemen aan het grootste multisportevenement van het jaar hebben onmiddellijk de gloednieuwe piste en het wegparcours verkend.

"De bochten op de baan zijn krap, maar het ziet er goed uit", zei Bart Swings. "Ik ben blij dat we zo vroeg zijn afgereisd. Je hebt toch een paar dagen nodig om te wennen." Swings is in het gezelschap van drie landgenotes: Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos.



Swings is de onmiskenbare kopman van de Belgische afvaardiging naar de World Games, die 63 sporters telt. De 26-jarige student uit Leuven komt in Wroclaw uit op vijf onderdelen. Vier jaar geleden behaalde Swings in het Colombiaanse Cali vier van de elf Belgische medailles: twee keer goud, een keer zilver en een keer brons. "Voor mij is dit het belangrijkste toernooi van het zomerseizoen", laat hij weten.



Een week geleden heroverde Swings in Portugal de Europese titel op de marathon na een zware race op het internationale autocircuit in de Algarve. Tijdens het EK werkte Swings niet een volledig programma af. Dat had veel te maken met de voorbereiding op de Wereldspelen. "Bart verkeert in topconditie", meldde bondscoach Kwinten Tas.



Sandrine Tas hoeft in Wroclaw niet de tegenstand te duchten van Francesca Lollobrigida, die haar in Portugal herhaaldelijk versloeg. De Italiaanse slaat de Wereldspelen over. Lollobrigida doet wel mee aan de wereldkampioenschappen, die begin september in China worden gehouden.



Voor die mondiale titelstrijd zal Swings net als de voorgaande jaren forfait geven. Drie dagen na de sluiting van de Wereldspelen staat hij in het Noorse schaatsoord Hamar op het ijs om zich voor te bereiden op de Olympische Winterspelen van volgend jaar.