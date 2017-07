Yellow Tigers lijden vijfde nederlaag in evenveel duels

XC

15/07/17 - 21u59 Bron: Belga

Gert Vande Broek. © photo news.

De Yellow Tigers (FIVB 16) hebben vandaag in het Russische Kaliningrad hun vijfde opeenvolgende nederlaag geleden in de World Grand Prix volley. Rusland (FIVB 5) trok met 3-0 aan het langste eind. De setstanden waren 26-24, 25-14 en 25-22.

Eerder verloren de Belgische vrouwen met 3-0 van Brazilië (FIVB 4), met 3-1 van Turkije (FIVB 12), met 3-0 van Servië (FIVB 3) en met 3-0 van Nederland (FIVB 7).



De selectie van coach Gert Vande Broek speelt morgen in groep F1 nog tegen de Dominicaanse Republiek (FIVB 9). Vanaf volgende week donderdag nemen de Belgen het in Brazilië op tegen het gastland, Nederland en de Verenigde Staten (FIVB 2).



België startte met: Van de Vyver (2), Herbots (17), Lemmens (2), Grobelna (14), Leys (4), Aelbrecht (6). Libero: De Tant



Kwamen in: Van Gestel, Van Sas, Biebauw, Janssens (3).