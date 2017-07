Thomas Coville zeilt in nieuwe recordtijd over Atlantische Oceaan

Door: redactie

Thomas Coville heeft zaterdag in het solozeilen over de Atlantische Oceaan een nieuwe recordtijd neergezet. De Fransman bleef als eerste ooit onder de vijf dagen (4 dagen, 11 uur en 10 minuten) op zijn tocht tussen New York en het Engelse Lizard Point.