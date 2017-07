Hamburg Diamonds nemen leiding Global Champions League jumping Chantilly

SW

15/07/17 - 19u41 Bron: Belga

Harrie Smolders © getty.

De Hamburg Diamonds van onder meer het Belgische Euro Horse Duo Jos Verlooy/Harrie Smolders hebben vandaag in het Franse Chantilly de leiding in het klassement van de Global Champions League jumping overgenomen van Valkenswaard United.

Jos Verlooy kwam in de tiende manche van de Global Champions League niet in actie voor de Hamburg Diamonds, maar zijn rol werd uitstekend overgenomen door de Britse international John Whitaker. Die liep met Cassinis Chaplin in twee ronden slechts 1 strafpunt op, terwijl de Nederlander Harrie Smolders voor de zoveelste keer een dubbele nulronde achter zijn naam zette. Hij deed dit deze keer met Emerald N.O.P., waarmee hij vorig jaar ook op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro reed. Op die manier veroverden de Hamburg Diamonds niet alleen de zege in Chantilly maar ook de leiderspositie in de stand.



Jérôme Guery kende met de Saint-Tropez Pirates een offday, want met een totaal van 28 strafpunten werden ze pas 16e en moesten ze de derde plaats in het klassement afgeven aan de Mexico Amigos.