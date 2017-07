Vanderbemden, Watrin en Dylan Borlée komen niet in de buurt van WK-minima op Flanders Cup Ninove

SW

15/07/17 - 19u30 Bron: Belga

© photo news.

Robin Vanderbemden, Dylan Borlée en Julien Watrin zijn er in Ninove niet in geslaagd in de buurt de buurt te komen van de limiet voor het WK atletiek binnen drie weken in Londen. Vanderbemden bleef op 20.91 steken in de 200m, Borlée en Watrin liepen in de 400m respectievelijk 46.22 en 47.26. De minima staan op 20.39 en 45.33.