Zilver voor Katchikaev, Jura en Verstraeten pakken brons op Europacup judo Saarbrücken

Op de eerste dag van de sterk bezette Europacup judo voor senioren in het Duitse Saarbrücken mochten drie Belgen het podium op: Adlan Katchikaev pakte zilver bij de -66 kg, Anne-Sophie Jura behaalde brons bij de -48 kg en junior Jorre Verstraeten deed hetzelfde bij de -60 kg.

Katchikaev (IJF 290) won al zijn kampen met één of meerdere waza-ari's tegen achtereenvolgens de Duitser Nicki Grczyk (IJF 324), de Nederlander Owen Corzilius (IJF 80), de Rus Alim Balkarov (geen ranking) en de Duitser Marcel Bizon (geen ranking) vooraleer hij in de finale de zege moest laten aan de Duitser Sebastian Seidl (IJF 89).



Anne-Sophie Jura (IJF 86) begon bijzonder sterk aan de Europacup door na 1:16 de Poolse Joanna Stankiewic (IJF 131) een ippon aan te smeren. In de volgende kamp moest ze het opnemen tegen de Roemeense Monica Ungureanu (IJF 21), die eind april op het EK in Warschau brons veroverde. Jura werd met twee waza-ari's naar de herkansingen verwezen, waarin ze eerst de Finse Marianne Kosonen (IJF 142) met ippon versloeg en daarna met dezelfde score de Roemeense Alexadra Pop (IJF 52) klopte voor brons.



Ook junior Jorre Verstraeten (IJF 44) legde opnieuw een prima parcours af bij de senioren. Hij won zijn eerste duel van de dag met ippon van de Nederlander Timo Leerdam (geen ranking). Daarna verloor hij met een waza-ari in de golden score van de Kazach Gusman Kyrgyzbayev (IJF 19), maar met zeges tegen de Nederlanders Roy Koffijberg (IJF 226) en Tim Banen (Gn IJF) en de Bulgaar Yanislav Gerchev (IJF 15) mocht hij toch nog het podium op.



Evelien Cappaert en Amber Ryheul (beiden -52 kg), Flavio Dimarca (-60 kg) en Gourgen Aleksanyan (-66 kg) geraakten niet voorbij de achtste finales.